На КАД тройное ДТП: на обочине стоит разбитый вдребезги "Хендай"

По проезжей части ходил мужчина и спрашивал у автомобилистов нашатырь.

Днем 23 сентября на КАД, в районе съезда на проспект Маршала Жукова произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, есть пострадавшие. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетель ДТП рассказал, что на трассе столкнулись "Лада Калина", "Хендай Гетс" и фура. На записи видно, что на обочине стоит разбитая вдребезги иномарка. Неподалеку от нее остановился малиновый отечественный автомобиль, у которого также поврежден корпус. По проезжей части ходил мужчина и спрашивал, есть ли в аптечке у автомобилистов нашатырь.

Ранее мы писали, что в Ленобласти – два смертельных ДТП. Вокруг пробки.

Видео: Piter.TV