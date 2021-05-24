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В массовом ДТП на КАД пострадали два человека

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На внешнем кольце образовалась пробка длиной около трех километров.

Днем 24 мая на КАД произошла массовая авария. На 52-м километре перед съездом на трассу Р-21 "Кола" столкнулись четыре автомобиля. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, "Нива" врезалась в "Патриота". В результате случившегося кузов УАЗа разлетелся по частям в стороны.

По данным  пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в этой аварии пострадали два человека. О их состоянии ничего не сообщается.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", на внешнем кольце образовался затор длиной около трех километров. Автомобилисты вынуждены до минимума ограничить скорость сразу после съезда с Вантового моста в сторону Мурманского шоссе.

Ранее мы писали, что мужчине, попавшему под колеса эвакуатора в Петербурге, выплатили компенсацию морального вреда.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Леонид Жуков

Теги: авария, массовое дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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