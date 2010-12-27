На КАД столкнулись сразу 6 машин: пробке быть 

В четверг,19 сентября, на КАД "паровозиком" столкнулись сразу шесть автомобилей. Петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях.
Инцидент произошел на участке в сторону Обуховской. О пострадавших пока никакой информации нет.
Там пробка видимо была, а товарищи дистанцию не держали. Первый прошляпил что машины стоят, затормозил и пошло поехало. Все стали прыгать правее чтобы избежать удара, но это не помогло
рассказывает очевидец
На кадрах видно, что участники ДТП сильно повредили автомобили. В частности, у машин разбиты капоты и багажники.
По словам очевидцев, на месте аварии образовалась страшная пробка. Участники столкновения ожидают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский.
Фото:мегаполис
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