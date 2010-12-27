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На КАД столкнулись сразу 6 машин: пробке быть 
Сегодня, 16:50
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IRINA_CHALKINA

На КАД столкнулись сразу 6 машин: пробке быть 

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К счастью, никто не пострадал.

В четверг,19 сентября, на КАД "паровозиком" столкнулись сразу шесть автомобилей. Петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях. 

Инцидент произошел на участке в сторону Обуховской. О пострадавших пока никакой информации нет. 

Там пробка видимо была, а товарищи дистанцию не держали. Первый прошляпил что машины стоят, затормозил и пошло поехало. Все стали прыгать правее чтобы избежать удара, но это не помогло

рассказывает очевидец

На кадрах видно, что участники ДТП сильно повредили автомобили. В частности, у машин разбиты капоты и багажники.

По словам очевидцев, на месте аварии образовалась страшная пробка. Участники столкновения ожидают соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский.

Фото:мегаполис

Теги: дтп, кад дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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