На КАД столкнулись сразу 6 машин: пробке быть 

К счастью, никто не пострадал.

В четверг,19 сентября, на КАД "паровозиком" столкнулись сразу шесть автомобилей. Петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел на участке в сторону Обуховской. О пострадавших пока никакой информации нет.

Там пробка видимо была, а товарищи дистанцию не держали. Первый прошляпил что машины стоят, затормозил и пошло поехало. Все стали прыгать правее чтобы избежать удара, но это не помогло рассказывает очевидец

На кадрах видно, что участники ДТП сильно повредили автомобили. В частности, у машин разбиты капоты и багажники.

По словам очевидцев, на месте аварии образовалась страшная пробка. Участники столкновения ожидают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский.

Фото:мегаполис