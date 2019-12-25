Утром на КАД столкнулись пять легковушек и два грузовика

Утром 16 декабря на 52-м км внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП, участниками которого стали пять легковушек и два грузовика. Очевидцы опубликовали в сети фотографии с места происшествия.
Авария стала причиной крупной пробки протяженностью около 5 км. Машины заняли три полосы движения из четырех.
В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
Ранее мы писали, что жители Мурино остались без тепла из-за аварии в котельной.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Петров
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