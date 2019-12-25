Утром на КАД столкнулись пять легковушек и два грузовика

Участники аварии заняли три полосы движения из четырех.

Утром 16 декабря на 52-м км внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП, участниками которого стали пять легковушек и два грузовика. Очевидцы опубликовали в сети фотографии с места происшествия.

Авария стала причиной крупной пробки протяженностью около 5 км. Машины заняли три полосы движения из четырех.

В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Ранее мы писали, что жители Мурино остались без тепла из-за аварии в котельной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Петров