На КАД столкнулись большегруз и "Газель"

Как рассказали очевидцы, в аварии никто не пострадал. На кадрах видео можно наблюдать, задняя часть газели сильно повреждена.

Днем 31-го июля на внешней стороне КАД столкнулись большегруз и "Газель". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконаткте".

Инцидент произошел днем в правом ряду. Как рассказали очевидцы, в аварии никто не пострадал. На кадрах видео можно наблюдать, задняя часть газели сильно повреждена. В комментариях отмечают, что на дорогах часто встречаются водители большегрузов, которые нарушают правила.

Сейчас везде с ними треш, миксеры, совки-длинномеры, носятся по городу и области нарушая все правила. Притом их манера езды просто не поддаётся логике, - написали в группе.

Ранее Piter.tv сообщал, что велосипедист решил наказать водителя "Мерседеса", бросившего бутылку на дорогу.

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