На въезде на КАД с Дачного произошло массовое ДТП

Пострадали три машины.

В двенадцатом часу ночи в понедельник, 18 января, на въезде на КАД с Дачного проспекта произошло массовое ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, в аварию попали две легковушки и "ГАЗель".

Виновником ДТП оказался черный автомобиль, который, со слов других автомобилистов, "гнал по Дачному по правому ряду, а потом устроил "шашечки" в узком месте". Вероятно, что иномарка наехала на стоящий у отбойника другой автомобиль: "там Гольф стоял без аварийки и света в правом ряду". Отмечается, что лихач пострадал сильнее всех, однако официальной информации о ДТП пока не появлялось.

Ранее мы рассказывали, что шоумен Стас Барецкий попал в ДТП на Воскресенской набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург , Иван Петровский