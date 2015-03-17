На КАД погиб водитель "Газели" после столкновения с грузовиком

Фургон врезался в стоявший Вольво.

На внутреннем кольце КАД вечером 7 декабря "Газель" столкнулась с остановившимся грузовиком "Вольво", в результате чего водитель фургона погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, авария произошла на 61-м километре внутреннего кольца кольцевой автодороги. "Газель" двигалась в сторону Софийской улицы от проспекта Обуховской Обороны, когда фургон резко врезался в стоявший в правом ряду после предыдущего ДТП грузовик "Вольво".

В результате столкновения 36-летний водитель "Газели" получил тяжёлые травмы и скончался до приезда медиков. Внутри грузовика находился 56-летний водитель, который не пострадал. На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники начали проверку и устанавливают обстоятельства смертельного дорожного инцидента.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV