На КАД перекроют один съезд с Приморским шоссе

Работы будут вестись круглосуточно.

На два дня на КАД полностью перекроют съезд №4 на пересечении с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Северо-Запад".

Дорожные работы по устранению колейности на участке будут вестись с 20 по 22 мая. Они будут проходить в круглосуточном режиме в две смены.

Водителей предупредят об этом с помощью временных дорожных знаков, водоналивных барьеров вокруг места производства работ и световой сигнализации.

Сегодня днем фура перекрыла движение транспорта на КАД из-за ДТП.

Фото: Piter.TV