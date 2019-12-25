  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД перекроют один съезд с Приморским шоссе
Сегодня, 12:39
58
nadezhda_sib

На КАД перекроют один съезд с Приморским шоссе

0 0

Работы будут вестись круглосуточно.

На два дня на КАД полностью перекроют съезд №4 на пересечении с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Северо-Запад".

Дорожные работы по устранению колейности на участке будут вестись с 20 по 22 мая. Они будут проходить в круглосуточном режиме в две смены. 

Водителей предупредят об этом с помощью временных дорожных знаков, водоналивных барьеров вокруг места производства работ и световой сигнализации. 

Сегодня днем фура перекрыла движение транспорта на КАД из-за ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожные работы, кад, съезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии