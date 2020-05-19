Видео: фура перегородила дорогу на КАД

У фуры серьезно повреждено лобовое стекло.

Днем 19 мая водители попали в серьезную пробку на внутреннем кольце КАД в северной части города. Виной тому стала авария с участием фуры. О ней сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Большегруз столкнулся с несколькими транспортными средствами, которые, судя по всему, вели дорожные работы. В итоге сразу несколько полос оказались заняты для движения транспорта. На участке образовалась пробка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пересечении Обводного и Лиговского легковушка вылетела на тротуар.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"