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Видео: фура перегородила дорогу на КАД

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У фуры серьезно повреждено лобовое стекло.

Днем 19 мая водители попали в серьезную пробку на внутреннем кольце КАД в северной части города. Виной тому стала авария с участием фуры. О ней сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Большегруз столкнулся с несколькими транспортными средствами, которые, судя по всему, вели дорожные работы. В итоге сразу несколько полос оказались заняты для движения транспорта. На участке образовалась пробка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пересечении Обводного и Лиговского легковушка вылетела на тротуар. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, кад, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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