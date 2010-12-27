На КАД перекроют два съезда на развязке с ЗСД

Ограничения введут в 22.00 18 июля, и они продлятся до шести часов утра следующего дня.

На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в 22.00 18 июля и они продлятся до шести часов утра следующего дня.

Будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для водителей установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Ранее в Северной столице из-за ремонта сузили проезд по Пироговской набережной.

Фото: ЗСД / ВК