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На КАД перекроют два съезда на развязке с ЗСД
Сегодня, 11:36
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alexandra08
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На КАД перекроют два съезда на развязке с ЗСД

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Ограничения введут в 22.00 18 июля, и они продлятся до шести часов утра следующего дня.

На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в 22.00 18 июля и они продлятся до шести часов утра следующего дня.

Будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для водителей установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Ранее в Северной столице из-за ремонта сузили проезд по Пироговской набережной.

Фото: ЗСД / ВК

Теги: дачный проспект , зсд , кад , фку упрдор северо-запад
Категории: Новости СПб

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