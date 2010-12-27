Ремонт тоннеля сузил Пироговскую набережную на целых две полосы

На очереди стоит Шафировский путепровод.

Утром 17 июля на Пироговской набережной наблюдались огромные заторы в обе стороны. В настоящее время там ведутся работы по замене асфальта в транспортном тоннеле. До 8 утра 18 июля на ремонт закрыты крайние полосы, с 15 часов этого же дня закроют для движения внутренние полосы. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

Еще плотнее было с утра в направлении Приморского района. На Пироговской и Выборгской набережных, от Финляндского проспекта до Кантемировского моста водители простояли в пробке длиной 2,6 км более получаса. Автомобилисты сообщили, что кроме дорожных работ на этом участке дороги случилась авария.

В связи с прокладкой водопровода проезд ограничен у дома 4 на Кантемировской улице. Движение в этом районе будет затруднено до 22 июля.

Ранее мы писали, что троллейбус №7 изменит маршрут на один вечер.

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