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На КАД перед съездом на Шафировский произошло массовое ДТП

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Подробности происшествия уточняются.

Читатели сообщили Piter.tv о массовой аварии, которая произошла на КАД в Петербурге утром 25 июля. Очевидцы предполагают, что на мокрой дороге столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили, что авария произошла на 102 км внешней стороны КАД, не доезжая до съезда на Шафировский проспект. Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются. 

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП с Toyota Camry в Ленобласти погибли три человека, среди которых – инспектор ДПС. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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