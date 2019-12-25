В результате ДТП с Toyota Camry в Ленобласти погибли три человека

По факту происшествия проводится проверка.

Утром в субботу, 25 июля, в Сланцевском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария случилась в девятом часу утра на 23-м километре автодороги "Сижно - Будилово - Осьмино".

Уточняется, что 23-летний водитель, работавший инспектором ДПС в Сланцевском районе Ленобласти, в нерабочее время на личной "Тойоте Камри" ехал по автодороге, не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, врезавшись в дерево и перевернувшись.

Все, кто находились в машине помимо молодого человека – еще один мужчина и молодая женщина, погибли на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Piter.tv (архив)