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На КАД отменили ограничение для грузовиков на время ПМЭФ
Сегодня, 19:44
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На КАД отменили ограничение для грузовиков на время ПМЭФ

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Транспортное дорожное движение будет организовано в штатном режиме.

В Петербурге отменили планируемое временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны на южном участке КАД Петербурга (с 60-го по 94-й километр) на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом вечером 1 июня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пресс-службе добавили, что транспортное дорожное движение будет организовано в штатном режиме.

Ранее мы писали, что Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки.

Фото: pixabay.com

Теги: грузовики, кад, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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