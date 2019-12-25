На КАД опрокинулся груженый КамАЗ

Пострадал ли водитель, неизвестно.

Вечером в понедельник, 8 мая, петербуржцы поделились фото и видео с места происшествия на КАД.

Сообщается, что на съезде с внешней стороны КАД на Октябрьскую набережную перевернулся груженый грузовик. Некоторые петербуржцы отметили, что КамАЗ наехал на ограждение, из-за чего и перевернулся. Причины, по которым водитель не уследил за дорогой, неизвестны. Также неизвестно, пострадал ли кто-то в ДТП.

Ранее мы писали, что в "Пятерочку" на Крыленко въехал автомобиль.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте