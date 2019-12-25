В "Пятерочку" на Крыленко въехал автомобиль

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в понедельник, 8 июня, петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия на Крыленко.

На кадрах видно, что "Фольксваген Поло" влетел в магазин "Пятерочка" на Крыленко. Как произошло ДТП и пострадал ли кто-то, пока неизвестно. В комментариях к фото жители города предположили, что водитель перепутал педали. Злые горожане не забыли отметить, что, вероятно, за рулем была женщина. Однако достоверной информации от очевидцев больше не поступало.

Ранее мы писали, что в Колпино автолюбитель сбил мотоциклиста.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте