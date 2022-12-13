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На КАД опрокинулась легковушка
Сегодня, 9:19
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На КАД опрокинулась легковушка

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Судя по кадрам, вторым участником аварии стал черный внедорожник.

На КАД опрокинулась машина. Авария произошла на 90-м километре КАД. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Белый автомобиль перевернулся накануне, 12 мая. Судя по кадрам, вторым участником аварии стал черный внедорожник. Место аварии оградили предупреждающими знаками.

О пострадавших информации не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Кингисеппе из жилого дома эвакуировали 16 человек во время пожара.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: авария, кад, легковушка, мегаполис, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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