На КАД опрокинулась легковушка

На КАД опрокинулась машина. Авария произошла на 90-м километре КАД. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
Белый автомобиль перевернулся накануне, 12 мая. Судя по кадрам, вторым участником аварии стал черный внедорожник. Место аварии оградили предупреждающими знаками.
О пострадавших информации не поступало. Подробности уточняются.
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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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