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В Кингисеппе из жилого дома эвакуировали 16 человек во время пожара
Сегодня, 9:07
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В Кингисеппе из жилого дома эвакуировали 16 человек во время пожара

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Тушить объект прибыли 12 спасателей. 

Накануне, 12 мая, в Кингисеппе произошел пожар. На проспекте Карла Маркса горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы обратились в "112" вечером. В квартире вспыхнула комната. Пламя распространилась по площади 18 "квадратов". Тушить объект прибыли 12 спасателей. 

Из здания эвакуировали 16 жителей. Никто из них не пострадал.

Пожар потушили за три часа. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv: на Южном шоссе вспыхнули четыре гаража.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, мчс, эвакуировали жильцов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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