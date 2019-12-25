На КАД около съезда в Мурино столкнулись пять машин

На данный момент информации о пострадавших нет.

Сегодня вечером, 19 ноября, на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы рассказали, что пять машин столкнулись между проспектом Культуры и съездом в Мурино. Обстоятельства случившегося уточняются.

На данный момент информации о пострадавших нет. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv