На КАД около съезда в Мурино столкнулись пять машин

Сегодня вечером, 19 ноября, на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Очевидцы рассказали, что пять машин столкнулись между проспектом Культуры и съездом в Мурино. Обстоятельства случившегося уточняются.
На данный момент информации о пострадавших нет. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: пожар во Всеволожском районе изменил расписание движения электричек.
Фото: Piter.tv
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