На КАД маршрутка насмерть сбила водителя, выставлявшего аварийный знак

Пассажиры маршрутки отделались царапинами и синяками.

Ранним субботним утром, 29 февраля, проезжую часть на КАД не смогли поделить маршрутка и автомобиль марки "Skoda". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель легкового автомобиля вышел поставить аварийный знак, но исправить неполадки своего транспортного средства уже не смог. Его не заметил мужчина, который находился за рулем маршрутного такси №600. От полученных травм задавленный скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербур", социальной сети "ВКонтакте", пассажиры маршрутки отделались царапинами и синяками.

По факту аварии проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today