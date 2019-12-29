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На КАД маршрутка насмерть сбила водителя, выставлявшего аварийный знак
Сегодня, 12:35
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Arinablinova

На КАД маршрутка насмерть сбила водителя, выставлявшего аварийный знак

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Пассажиры маршрутки отделались царапинами и синяками. 

Ранним субботним утром, 29 февраля, проезжую часть на КАД не смогли поделить маршрутка и автомобиль марки "Skoda". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель легкового автомобиля вышел поставить аварийный знак, но исправить неполадки своего транспортного средства уже не смог. Его не заметил мужчина, который находился за рулем маршрутного такси №600. От полученных травм задавленный  скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербур", социальной сети "ВКонтакте", пассажиры маршрутки отделались царапинами и синяками. 

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что виновник ДТП с погибшей девочкой стал фигурантом уголовного дела.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: аварийный знак, кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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