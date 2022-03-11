На КАД насмерть сбили водителя, который вышел из автомобиля

Мужчина находился в полосе безопасности.

В пятницу вечером, 11 марта, произошло смертельное дорожное происшествие на КАД, передает пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

На 33-м км внутреннего кольца КАД около 18:10 мужчину насмерть сбили, когда он вышел из автомобиля, при этом он находился в полосе безопасности. От полученных травм мужчина скончался.

В результате ДТП две полосы из четырех оказались заняты, по данным сервиса "Яндекс.Карты", длина затора составляет почти 4 километра.

Ранее мы публиковали видео, где на мосту по улице Белинского столкнулись три авто.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Холодов