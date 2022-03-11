Видео: на мосту по улице Белинского столкнулись три авто

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 11 марта, на мосту по улице Белинского столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам видео, черный автомобиль выехал вперед, в это время с другой полосы двигалась белая машина. Избежать столкновения не удалось. В результате в аварии столкнулись три автомобиля. Черный автомобиль зажало между двумя машинами.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Металлистов сгорела маршрутка. Сведения о пострадавших не поступали.

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