Водитель легковушки сгорел вместе с машиной после ДТП на КАД

Машина врезалась в грузовик дорожной службы и сразу воспламенилась.

В ночь на 20 марта на Кольцевой дороге в Петербурге произошло смертельное ДТП. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, на 47-м км внутреннего кольца, водитель автомобиля BMW, двигаясь по крайней левой полосе, врезался в идущий в попутном направлении грузовик, замыкающий колонну спецтехники. В распоряжении нашей редакции оказалось видео с места происшествия.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти уточнили, что авария произошла около 3:25 во Всеволожском районе. После столкновения легковушка сразу же воспламенилась. Водитель сгорел вместе с машиной. Уточняется, что кроме него в салоне авто никого не было.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на видео попал момент тройного ДТП в Репино, в котором "БМВ" улетел в кювет.

Видео: Piter.TV