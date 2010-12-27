На КАД из-за ремонта дороги образовалась пробка на 10 км

Опасность прождать в пробке все утро продлится до 30 апреля.

Утром 26 апреля в внутреннем кольце КАД образовалась многокилометровая пробка. Сервис "Яндекс.Пробки" показал, что автомобилисты провели в заторе более 49 минут.

Известно, что проблемы с движением образовались в 7:19 утра на участке кольцевой дороги от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Ранним утром пробка достигала размера 5,5 километра, а уже к 8:10 она достигла 10,7 километров.

В ФКУ УПРДОР "Северо-Запад" ранее сообщали, что с 41-го по 46-й километры внутреннего кольца, между Рябовским и Мурманским шоссе идут работы по замене трех деформационных швов. На время ремонта закрыли третью и четвертую полосы, а на оставшихся первой и второй действует ограничение скорости 50 км/час.

Стоит отметить, что сложная ситуация на указанном участке КАДа будет до 30 апреля. Также Piter.tv писал, что Суворовский проспект перекроют из-за торжественного автопробега депутатов и ветеранов.

Фото: Ядекс карты