Суворовский проспект перекроют из-за торжественного автопробега депутатов и ветеранов

Утром 26 апреля центральные улицы Северной столицы закроют для движения. С половины десятого до половины десятого утра проводится торжественный автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто". В нем примут участие парламентарии петербургского ЗакСа и ветераны войны по региону. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения СПб
Специалисты перекроют крайнюю правую полосу по Суворовской проспекту в сторону к Тульской улице и к площади Пролетарской диктатуры, а также от Площади Пролетарской Диктатуры, 67 по Суворовскому проспекту.
Напомним, что ежегодный автопробег проводится в Петербурге уже в течение десяти лет. Традиционно мероприятие запланировано перед майскими праздниками.
Фото: Piter.tv