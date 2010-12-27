Суворовский проспект перекроют из-за торжественного автопробега депутатов и ветеранов

В центре Петербурга утром 26 апреля состоится автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто".

Утром 26 апреля центральные улицы Северной столицы закроют для движения. С половины десятого до половины десятого утра проводится торжественный автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто". В нем примут участие парламентарии петербургского ЗакСа и ветераны войны по региону. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения СПб

Специалисты перекроют крайнюю правую полосу по Суворовской проспекту в сторону к Тульской улице и к площади Пролетарской диктатуры, а также от Площади Пролетарской Диктатуры, 67 по Суворовскому проспекту.

Напомним, что ежегодный автопробег проводится в Петербурге уже в течение десяти лет. Традиционно мероприятие запланировано перед майскими праздниками.

Фото: Piter.tv

