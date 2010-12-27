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Суворовский проспект перекроют из-за торжественного автопробега депутатов и ветеранов
Сегодня, 8:41
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lesjasap
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Суворовский проспект перекроют из-за торжественного автопробега депутатов и ветеранов

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В центре Петербурга утром 26 апреля состоится автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто".

Утром 26 апреля центральные улицы Северной столицы закроют для движения. С половины десятого до половины десятого утра проводится торжественный автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто". В нем примут участие парламентарии петербургского ЗакСа и ветераны войны по региону. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения СПб

Специалисты перекроют крайнюю правую полосу по Суворовской проспекту в сторону к Тульской улице и к площади Пролетарской диктатуры, а также от Площади Пролетарской Диктатуры, 67 по Суворовскому проспекту.

Напомним, что ежегодный автопробег проводится в Петербурге уже в течение десяти лет. Традиционно мероприятие запланировано перед майскими праздниками.

Фото: Piter.tv
 

Теги: закроют движение , парад , парад автомобилей , центр
Категории: Новости СПб

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