На КАД грузовик врезался в легковушку

Тойоте Матрикс, остановившейся на седьмом километре внешнего кольца КАД, сильно помяли заднюю часть. Фотографии с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, в машине в момент столкновения никого не было: женщина-водитель несколькими минутами ранее вышла из нее со своим ребенком. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни осуждают водителя большегруза, другие – женщину.

"да может что-то поломалось у неё. Вот заглохла и не заводится. Самой толкать к обочине?", – Anastasia Strogikh.

"а знак аварийной остановки не влез в багажник из за памперсов?", – Natalya Rybalka.

"знак этот ничего не решает. Через 5 минут раздавят потому, что вместо того, чтобы смотреть на дорогу добрая часть водил в глаза долбятся или лайки раздают в инсте. Возможно бетонный блок бы помог только", – Vasil Zuev.

"В смысле остановившуюся Тайоту??? Разве на автомагистрали разрешено останавливаться?", – Pavel Proskuryakov.