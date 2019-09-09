В ДТП на Маршала Казакова перевернулась машина

По словам очевидцев, погибших нет.

Очередное ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло на этот раз на улице Маршала Казакова. Фото происшествия появилось в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

От удара Toyota RAV4 завалилась на бок, продавив забор. Девушка-водитель по счастливому стечению обстоятельств не пострадала.

"Родилась в рубашке, рядом с головой кусок забора прошел. Вытащили ее через багажник", – написал в комментариях очевидец Артём.

На место уже прибыла пожарная служба и ГИБДД.

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Фото: ВКонтакте

Видео: Sergey Zhuravlev, Вконтакте