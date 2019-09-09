  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:46
132
arteliseev
Код вставки плеера

В ДТП на Маршала Казакова перевернулась машина

0 0

По словам очевидцев, погибших нет.

Очередное ДТП с  перевернувшимся автомобилем произошло на этот раз на улице Маршала Казакова. Фото происшествия появилось в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

От удара Toyota RAV4 завалилась на бок, продавив забор. Девушка-водитель по счастливому стечению обстоятельств не пострадала.

"Родилась в рубашке, рядом с головой кусок забора прошел. Вытащили ее через багажник", – написал в комментариях очевидец Артём. 

На место уже прибыла пожарная служба и ГИБДД.

Ранее в Piter.TV: В Лужском районе Ленобласти при столкновении трех микроавтобусов погибли два человека

Фото: ВКонтакте

Видео: Sergey Zhuravlev, Вконтакте

Теги: дороги, дтп, петербург, россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии