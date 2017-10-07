На КАД до вечера понедельника закрыли часть дороги

Ограничения введены по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса до развязки с проспектом Культуры.

На северном участке Кольцевой автомобильной дороги в Петербурге до 9 октября перекрыли две полосы для движения. Ограничения продлятся до 20:00 понедельника.

Автомобилисты не смогут проехать по отрезку от транспортной развязки на пересечении с проспектом Энгельса до развязки на пересечении с проспектом Культуры. Перекрыты будут первая и вторая полосы КАД. На третьей ввели ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Причиной неудобств для водителей стали ремонтные работы для устранения дефектов дорожного покрытия и для восстановления гидроизоляции. Их проводит ООО "ЕвроТрансСтрой".

Ранее Piter.TV сообщал, что до 10 октября закрыта одна полоса движение от транспортной развязки на пересечении с автодорогой к морскому перегрузочному комплексу "Бронка" до транспортной развязки до пересечения с Ораниенбаумским проспектом (км 25 – км 30 внешнего кольца).

Видео: instagram/com/besingle82