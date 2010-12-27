На участке КАД перекроют полосу движения

«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что на участке КАД перекроют одну полосу движения.

Управление федеральных дорог им. Смирнова сообщает, что на кольцевой дороге в связи с работами по ликвидации колейности покрытия, с 4 по 10 октября 2017 года на участке от транспортной развязки на пересечении с автодорогой к морскому перегрузочному комплексу "Бронка" до транспортной развязки до пересечения с Ораниенбаумским проспектом (км 25 – км 30 внешнего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

На данном участке будет закрыта первая полоса, на оставшихся будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей до 50 км/ч. Также установлены световые фонари дежурного освещения и водоналивные барьеры.