На КАД иномарка влетела в стоявшую после ДТП Daewoo Nexia

На кольцевой автодороге в Петербурге водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в стоявшую после ДТП Daewoo Nexia. Запись с видеорегистратора появилась в социальных сетях.
Авария произошла утром 8 октября на КАД после заезда с Заневки. Изначально во втором ряду между собой столкнулись автомобили Renault Logan и Daewoo Nexia. Позже на высокой скорости в красную Nexia врезался оранжевый Solaris. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее стало известно, какие районы Петербурга стали самыми аварийными в этом году.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Андреевич
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