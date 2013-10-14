На КАД иномарка влетела в стоявшую после ДТП Daewoo Nexia

Двойное ДТП произошло утром 8 октября.

На кольцевой автодороге в Петербурге водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в стоявшую после ДТП Daewoo Nexia. Запись с видеорегистратора появилась в социальных сетях.

Авария произошла утром 8 октября на КАД после заезда с Заневки. Изначально во втором ряду между собой столкнулись автомобили Renault Logan и Daewoo Nexia. Позже на высокой скорости в красную Nexia врезался оранжевый Solaris. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, какие районы Петербурга стали самыми аварийными в этом году.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Андреевич