Стало известно, какие районы Петербурга стали самыми аварийными в этом году

В список попали четыре района.

В этом году, с января по август, в Петербурге произошло 4780 дорожно-транспортных происшествий – на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (5055 ДТП). Об этом РБК Петербург рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наибольшее число аварий зафиксировали в Выборгском районе – на Выборгском шоссе. На втором месте по числу аварий расположен Красногвардейский район – на улице Передовиков. На третьем месте находится Центральный район – на Лиговском проспекте. В список также попал Невский район – на Дальневосточном проспекте.

Ранее стало известно, какие районы Петербурга стали самыми криминальными в этом году.

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