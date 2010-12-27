На КАДе иномарка врезалась в "Газель"

Авария произошла перед съездом на Шафировский проспект.

На внешней стороне КАД днем 8 декабря произошло ДТП с "Газелью". Об этом очевидцы сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам водителя "Газели", белая KIA Rio врезалась в заднюю часть его автотранспорта. После случившегося грузовик развернуло и отбросило в отбойник. Передняя часть "Газели" серьезно повреждена. Виновник скрылся с места происшествия.

Ранее мы рассказывали, что петербургские водители поймали пьяного виновника ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / VK