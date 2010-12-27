  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвого виновника ДТП в Петербурге поймали другие водители
Сегодня, 21:35
24
nadezhda_sib

Нетрезвого виновника ДТП в Петербурге поймали другие водители

0 0

Позже на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Нетрезвый водитель пытался сбежать с места ДТП, но его поймали другие водители, сообщили в группе "Вконтакте" "Дорожный инспектор".

Авария произошла ночью 6 декабря на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Жукова. После того, как удалось установить водителя БМВ, оказалось, что он еле стоит на ногах. 

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которым также пришлось наблюдать неадекватное поведение 34-летнего виновника ДТП. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии