Нетрезвого виновника ДТП в Петербурге поймали другие водители

Позже на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Нетрезвый водитель пытался сбежать с места ДТП, но его поймали другие водители, сообщили в группе "Вконтакте" "Дорожный инспектор".

Авария произошла ночью 6 декабря на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Жукова. После того, как удалось установить водителя БМВ, оказалось, что он еле стоит на ногах.

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которым также пришлось наблюдать неадекватное поведение 34-летнего виновника ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK