На Ивлееву подали жалобу за контент с сигаретами

Блогершу намерены привлечь к ответственности по административной статье "Стимулирование потребления табака".

В Роскомнадзор и Генпрокуратуру поступила просьба от движения "Зов народа", участники которого выступает за штрафы популярным российским блогерам, размещающим контент с табачной продукцией. Поводом стали жалобы родителей на публикации популярной блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщил зампредседателя движения Антон Еговцев в беседе с телеканалом "360".

Люди возмущены поведением блогеров с многомиллионной аудиторией. Если бы они задавали позитивное настроение в обществе, то им бы просто цены не было. На Ивлееву ориентируется ее аудитория, а она показывает аморальный образ жизни. Антон Еговцев, ампредседателя движения "Зов народа"

Также руководитель движения напомнил, что борьба с курением в РФ происходит практически на государственном уровне. На это, в том числе, направлено несколько законов. Ивлееву намерены привлечь к ответственности по административной статье "Стимулирование потребления табака".

Ранее Милохин рассказал, почему улетел из Москвы спустя два дня после возвращения.

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / @_agentgirl_