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На Ивановской улице машина влетела в автобус

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером 14 июля на перекрестке Ивановской улицы и улицы Седова произошла авария с участием автобуса, сообщил корреспондент Piter.TV.

Как видно на видео с места происшествия, автомобиль "БМВ" влетел в автобус. Машину развернуло так, что она занимает целую полосу движения. Рядом с перекрестком начинает образовываться пробка, так как место ДТП автомобилистам приходится объезжать по одной из трех полос дороги.

По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV публиковал видео момета аварии в Ленобласти.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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