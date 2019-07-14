На Ивановской улице машина влетела в автобус

По предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером 14 июля на перекрестке Ивановской улицы и улицы Седова произошла авария с участием автобуса, сообщил корреспондент Piter.TV.

Как видно на видео с места происшествия, автомобиль "БМВ" влетел в автобус. Машину развернуло так, что она занимает целую полосу движения. Рядом с перекрестком начинает образовываться пробка, так как место ДТП автомобилистам приходится объезжать по одной из трех полос дороги.

По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV публиковал видео момета аварии в Ленобласти.

Видео: Piter.TV