Момент аварии возле поселка имени Морозова попал на видео

Автомобиль въехал в "Жигули".

Днем 14 июля во Всеволожском районе Ленобласти возле поселка имени Морозова произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видео с места ДТП видно, как автомобиль на полной скорости выезжает на встречную полосу. Водитель за рулем "Жигули" не успевает среагировать и сталкивается с машиной.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV рассказал, что сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника аварии в Песочном.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"