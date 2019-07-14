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Момент аварии возле поселка имени Морозова попал на видео

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Автомобиль въехал в "Жигули".

Днем 14 июля во Всеволожском районе Ленобласти возле поселка имени Морозова произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видео с места ДТП видно, как автомобиль на полной скорости выезжает на встречную полосу. Водитель за рулем "Жигули" не успевает среагировать и сталкивается с машиной.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV рассказал, что сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника аварии в Песочном.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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