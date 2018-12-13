На Ивановской КамАЗ сбил велосипедиста: тот в крайне тяжелом состоянии

Об аварии с участием грузовика и велосипеда рассказали очевидцы событий.

Вечером 15 мая на Невском путепроводе водитель КамАЗа столкнулся с 23-летним велосипедистом. Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти ему жизнь. Изначально очевидцы предположили, что молодой человек просто сломал ногу, но все оказалось хуже. После наезда грузовика юноша был в сознании. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Известно, что авария произошла около 23 часов у дома 36 по Ивановской улице. За рулем большегрузного транспорта находился 31-летний шофер. Представители закона разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Разъезжей ГБР остановили нетрезвых автомобилистов, сбежавших после аварии.

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