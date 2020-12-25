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На Испытателей мужчина незаконно хранил четыре пистолета и револьвер с патронами
Сегодня, 10:34
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smirenny

На Испытателей мужчина незаконно хранил четыре пистолета и револьвер с патронами

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 18 мая, в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего петербуржца. В его квартире на проспекте Испытателей, 8, нашли оружие, патроны и деньги. Об этом сообщил источник Piter.tv. 

Так, были изъяты пистолеты ПМ, ТТ, ЧезетXD 3562 и Чезет б/н, а также Наган Р 3562 с признаками переделки.  133 единицы различных патронов, порох, 60 единиц пуль различного калибра, 35 единиц гильз также различного калибра и 147 пуль с гильзами различного калибра . 

Помимо этого были изъяты 569 капсюль, токарное и слесарное оборудование для изготовления оружия, а также денежные средства в сумме 1 690 000 руб.

Согласно заключению эксперта, представленный пистолет конструкции Токарева (ТТ) 1945 года выпуска. Затвор и рамка подвергались ремонту и переделке самодельным способом. Пистолет конструкции Макарова 1954 года выпуска. Все оружие пригодно для стрельбы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что спасатели выезжали на ликвидацию последствий грозы более 60 раз.

Фото: Piter.tv

Теги: незаконное хранение оружия, хранение оружия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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