На Испытателей мужчина незаконно хранил четыре пистолета и револьвер с патронами

Накануне, 18 мая, в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего петербуржца. В его квартире на проспекте Испытателей, 8, нашли оружие, патроны и деньги. Об этом сообщил источник Piter.tv.
Так, были изъяты пистолеты ПМ, ТТ, ЧезетXD 3562 и Чезет б/н, а также Наган Р 3562 с признаками переделки. 133 единицы различных патронов, порох, 60 единиц пуль различного калибра, 35 единиц гильз также различного калибра и 147 пуль с гильзами различного калибра .
Помимо этого были изъяты 569 капсюль, токарное и слесарное оборудование для изготовления оружия, а также денежные средства в сумме 1 690 000 руб.
Согласно заключению эксперта, представленный пистолет конструкции Токарева (ТТ) 1945 года выпуска. Затвор и рамка подвергались ремонту и переделке самодельным способом. Пистолет конструкции Макарова 1954 года выпуска. Все оружие пригодно для стрельбы.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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