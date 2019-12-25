На Искровском проспекте женщина ослепила баллончиком свою жертву

Преступница похитила мобильный телефон.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 апреля ночью в полицию поступил звонок.

Мужчина рассказал, что у д. 29 по Искровскому проспекту незнакомая женщина распылила ему в лицо перцовый баллончик и похитила мобильный телефон.

25 апреля сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась девушка 1999 года рождения.

Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержана охотница за телефонами из Рязани.

Фото: Pixabay