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На Искровском проспекте хулиган изнасиловал пожилую пенсионерку
Сегодня, 14:55
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На Искровском проспекте хулиган изнасиловал пожилую пенсионерку

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Подозреваемого уже задержали. Им оказался 31-летний уроженец Азербайджана. Пострадавшая узнала лицо насильника.

В Невском районе на 57-летнюю петербурженку совершили нападение. Женщину избили и изнасиловали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, возле дома, где живет пострадавшая. Неизвестный мужчина накинулся на женщину около 23:30 у дома № 4 по Искровскому проспекту.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Азербайджана, который проходил еще и по делу о хулиганстве. В нем женщина увидела своего обидчика. 

Против 31-летнего мигранта возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге девушку-провизора изнасиловал мигрант с золотыми зубами.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование пожилой женщины, искровский проспект, мигрант-насильник, нападение, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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