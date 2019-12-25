На Искровском проспекте хулиган изнасиловал пожилую пенсионерку

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 31-летний уроженец Азербайджана. Пострадавшая узнала лицо насильника.

В Невском районе на 57-летнюю петербурженку совершили нападение. Женщину избили и изнасиловали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, возле дома, где живет пострадавшая. Неизвестный мужчина накинулся на женщину около 23:30 у дома № 4 по Искровскому проспекту.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Азербайджана, который проходил еще и по делу о хулиганстве. В нем женщина увидела своего обидчика.

Против 31-летнего мигранта возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге девушку-провизора изнасиловал мигрант с золотыми зубами.

Фото: Piter.tv