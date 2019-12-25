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На Ириновском проспекте столкнулись Газель и скорая помощь
Сегодня, 19:49
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smirenny

На Ириновском проспекте столкнулись Газель и скорая помощь

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В среду, 30 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Отмечается, что на Ириновском проспекте у улицы Потапова и проспекта Наставников столкнулись "Газель" и карета скорой помощи. В результате аварии фургон перевернулся, кузов смялся. По словам свидетелей, жертв в ДТП нет. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясны обстоятельства столкновения. 

Ранее мы писали, что в Пушкине столкнулись три машины.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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