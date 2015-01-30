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На Индустриальном проспекте из-под земли забил фонтан

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Теплоэнергетики уже приступили к устранению дефектов.

На Индустриальном проспекте, напротив торгово-развлекательного центра "Июнь", из-под земли забил фонтан. Об этом 22 ноября сообщили очевидцы в социальных сетях. 

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что фонтан, образовавшийся у дома №25, произошел из-за неисправности подвижки. Теплоэнергетики уже приступили к устранению дефектов. При этом ремонтные работы никак не отразятся на теплоснабжении домов, добавили в пресс-службе. 

Ранее мы писали, что на проспекте Науки в домах ограничили теплоснабжение из-за ремонтных работ.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Филиппов

Теги: индустриальный проспект, фонтан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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