С Ильи Соболева через суд требуют 84 миллиона рублей за шутку

Некий Леонид Тарантов подал иск, так как получил оскорбительное аудисообщение.

Российский юрист подал в суд на комика Илью Соболева из-за шутки, прозвучавшей в шоу "Можно ваш телефончик?". Истец требует от комика 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Некий Леонид Тарантов подал иск, так как получил оскорбительное аудисообщение. Данный выпуск вышел в ноябре 2019 года. В шоу гость Соболева отправил случайному контакту голосовое сообщение: "Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?" Тарантов утверждает, что оскорбительное сообщение было отправлено ему.

Соболев отметил, что истец должен предоставить весомые доказательства своим словам. Комик не исключил, что подаст встречный иск о клевете. Заявление юриста рассматривается в Петроградском районном суде Петербурга, заседание назначено на 28 апреля.

Шоу "Можно ваш телефончик?" выходит на YouTube с 2018 года. Ведущий забирает телефон участника и распоряжается им как хочет в течение 10 минут. Участник может остановить ведущего в любой момент, но тогда он не получает 5000 рублей.

В конце прошлого года комик Соболев в стихах обратился к Шнурову.

Фото и видео: Instagram / @sobolev_tut