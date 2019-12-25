Комик Соболев в стихах обратился к Шнурову

Стендапер высмеял последние стихи музыканта.

Вечером в пятницу, 4 декабря, комик Илья Соболев опубликовал в своем Instagram стихотворение под публикацией со скрином страницы основателя группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

По мнению комика, Шнуров пишет высмеивающие стихи не про то, что надо. В своих строчках Соболев подчеркнул, что музыкант ругает коллег по цеху, но не обращает внимание на чиновников и их спорные ограничения по коронавирусу.

Баста собирает залы —

Это плохо? Ну, окей!

Но ведь полные вокзалы

И в метро полно людей! пишет Соболев.

Концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. Горожане пожаловались, что ряд ограничений не соблюдался, в том числе социальная дистанция. Чиновники ожидают рост заболеваемости через две недели.

Ранее мы писали, что Пригожин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Бастой.

Фото: пресс-служба ТНТ