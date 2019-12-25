Упавшее дерево на Хрустальной улице оборвало провода и заблокировало проезжую часть

Специалисты проводят на месте восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Во вторник, 30 августа, порывы сильного ветра повалили дерево у дома №14 по Хрустальной улице в Петербурге. Ствол задел провода и обрушился на проезжую часть, сообщили очевидцы в соцсетях.

Движение на участке перекрыто. Как сообщила пресс-служба "Ленсвет", заявка о происшествии поступила в 12:50.

Сейчас на месте работает бригада специалистов, которые проверяют состояние воздушных линий освещения. Пострадавших в результате падения дерева нет.

Ранее мы сообщили о том, что МЧС предупредило жителей Петербурга о сильном шторме 31 августа.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Павел Павлов)