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Упавшее дерево на Хрустальной улице оборвало провода и заблокировало проезжую часть
Сегодня, 15:05
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Упавшее дерево на Хрустальной улице оборвало провода и заблокировало проезжую часть

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Специалисты проводят на месте восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Во вторник, 30 августа, порывы сильного ветра  повалили дерево у дома №14 по Хрустальной улице в Петербурге. Ствол задел провода и обрушился на проезжую часть, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Движение на участке перекрыто. Как сообщила пресс-служба "Ленсвет", заявка о происшествии поступила в 12:50.

Сейчас на месте работает бригада специалистов, которые проверяют состояние воздушных линий освещения. Пострадавших в результате падения дерева нет. 

Ранее мы сообщили о том, что МЧС предупредило жителей Петербурга о сильном шторме 31 августа.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Павел Павлов)

Теги: обрыв проводов, происшествия, санкт-петербург, хрустальная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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