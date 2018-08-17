На Херсонской улице сгорели ВАЗ и "Фольксваген"

Две машины загорелись ночью рядом с жилым домом.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 11 октября сгорели два автомобиля. Предположительно пожар начался в одном из транспортных средств, а затем пламя перекинулось на соседнюю машину. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Местные жители увидели возгорание ночью. Около 19 дома по Херсонской улице пострадали ВАЗ 2104 и "Фольксваген Пассат". Автомобиль отечественного автопрома полностью выгорел. Иномарка повреждена чуть меньше. У обеих машин выгорел салон. Жертв нет.

На место событий приезжала спасательная служба. В ликвидации огня участвовали 10 человек личного состава ГУ МЧС и 2 единицы спецтехники.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

