На Херсонщине сообщили о стягивании техники и десятков тысяч военных ВСУ к региону

Кирилл Стремоусов рассказал о необходимости защитить мирное население в регионе.

В Херсонской области сообщили о стягивании боевой техники и десятков тысяч представителей Вооруженных сил Украины к региону. Соответствующее заявление в ходе интервью для журналистов проекта "Соловьев live" сделал заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. Чиновник пояснил, что силы противника наращивают количество вооружений на подступах к Херсонщине, к линии соприкосновения.

Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается. Кирилл Стремоусов, замглавы региона

Эксперт добавил, что контингент ВСУ состоит из призывников, а конкретно - из последней волны мобилизации населения. Кирилл Стремоусов считает, что речь идет о фактически последней волне призывников, которая только возможна на Украине. Российский чиновник добавил, что власти Херсонской области готовы объявить перемещение граждан с правого берега Днепра эвакуацией, чтобы ускорить процессы и предотвратить мирные жертвы.

Замглавы администрации Стремоусов заявил о скором начале наступления Украины на Херсон.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live