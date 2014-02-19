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На Гражданском проспекте сгорел троллейбус
Сегодня, 10:10
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На Гражданском проспекте сгорел троллейбус

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Сведения о пострадавших не поступали.

В среду, 8 сентября, в 9:19 на пульт главного управления МЧС по Петербургу и области поступил сигнал о пожаре у дома №131 по Гражданскому проспекту в Калининском районе города, сообщили в ведомстве. 

На территории троллейбусного парка горел троллейбус по всей площади. На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар удалось полностью ликвидировать к 9:38. 

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее мы писали, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске.

Фото: скриншот видеозаписи ДТП И ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте (Антоша Каплунов)

Теги: гражданский проспект, пожар, сгорел троллейбус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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