На Гражданском проспекте обновят библиотеку им. Маяковского

Работы завершат в 2026 году.

Капитальный ремонт отдела по работе с юношеством Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского на Гражданском проспекте завершат осенью 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы стартовали в 2023 году. Губернатор Александр Беглов поручил ускорить процесс после обращения жительницы Петербурга на личном приеме. В обновленной библиотеке установят автоматические станции книговыдачи, медиатехнику, подкаст-студию, новую мебель и современное звуковое оборудование.

Учреждение ежегодно обслуживает более 6 тыс. читателей. После завершения модернизации здесь создадут условия для работы с фондом в 130 тыс. книг, а также площадки для проведения культурных мероприятий.

В 2023-2024 годах в Петербурге после обновления открылись 19 библиотек. За два года модернизировано 200 городских библиотек.

Фото: Piter.tv