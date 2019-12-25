На Гражданском мужчина захватил чужой Hyundai, угрожая куском забора

В результате иномарка попала в ДТП, а угонщика задержали.

Поздно вечером 20 сентября в полицию Петербурга обратился 43-летний мужчина и заявил об угоне своего автомобиля марки Hyundai Solaris. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, возле дома №105/2 на Гражданском проспекте к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая фрагментом железного забора, угнал машину. После угонщик попал в ДТП и оказался в отделении полиции.

Оставшись буквально у разбитого корыта владелец авто потребовал привлечь к уголовной ответственности неизвестного ему обидчика. Ранее угонщик с куском забора привлекался к административной ответственности по статье, связанной с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Хозяин автомобиля был ранее судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее мы писали, что на маляра из Петербурга, сбившего на авто полицейского, возбудили два уголовных дела.

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